Die britische Herzogin Kate hat einen Jungen zur Welt gebracht. Das teilte der Kensington-Palast in London am Montagmittag mit. Es ist das dritte Kind von Prinz William und seiner Frau.

Das Königshaus hatte am Montagmorgen mitgeteilt, dass bei der Herzogin die Wehen eingesetzt hätten. Demnach wurde Kate im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington aufgenommen. Sie sei in einem frühen Stadium ihrer Wehen und mit dem Auto in die Klinik gebracht worden. Prinz William sei an ihrer Seite, hieß es.



Vor der Geburtsklinik des St. Mary's Krankenhauses im Londoner Stadtteil Paddington versammelten sich Hunderte Royal-Fans und Journalisten. Manch hartgesottener Anhänger des Königshauses campierte schon seit zwei Wochen vor der Klinik, um sich einen guten Platz zu sichern.