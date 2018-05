Die große Zeit der SMS ist vorbei. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach neuen Zahlen der Bundesnetzagentur nur noch gut 10 Milliarden Kurzmitteilungen verschickt. Auf dem Höhepunkt der SMS-Ära im Jahr 2012 waren es noch fast 60 Milliarden.

SMS-Versand auf einem Nokiahandy vor der Verbreitung von Smartphones. Bildrechte: dpa

Die weltweit erste SMS war vor gut 25 Jahren, im Dezember 1992 verschickt worden. Der Name SMS steht für Short Message Service. Ursprünglich war die SMS eine Nebenfunktion von mobilen Telefonen, die sich in den 90ern aber rasant ausbreitete. Von 0,6 Milliarden versendeten SMS im Jahr 1996 stieg die Zahl auf 60 Milliarden 2012 an. Seitdem befindet sie sich aber im freien Fall.