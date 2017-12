Sicherheit Warum gibt es keine Lichtpflicht auf deutschen Straßen?

Hauptinhalt

Zwar werden die Tage wieder länger, doch draußen ist es oft grau und dunkel. Das Licht am Auto schaltet man dann am besten ein. In vielen europäischen Ländern ist es Vorschrift, auch tagsüber und egal bei welchem Wetter, mit Licht zu fahren. Jürgen Fritsch aus Quedlinburg fragt deshalb: Warum gibt es in Deutschland keine Lichtpflicht für Autos? Was hindert den Gesetzgeber daran? Würde sich das nicht auch positiv auf die Unfallstatistik auswirken?

von Mark Michel, MDR AKTUELL