Aus dem Vulkan Kilauea auf Big Island Hawaii fließt Lava in gewaltigen Mengen in den Pazifik. Die Zivilschutzbehörde des 50. US-Bundesstaates warnte am Wochenende vor giftigen Dampf- und Gaswolken, die beim Aufeinandertrefen von Lava und Meerwasser entstehen. Die Menschen wurden aufgerufen, sich von den aufsteigenden Wolken fernzuhalten.

Am Samstag wurde erstmals auch ein Mensch infolge des Vulkanausbruchs verletzt. Wie die Hawaii News Now unter Berufung auf den Bezirk Hawaii County berichteten, wurde in der ebenfalls besonders stark betroffenen Ortschaft Pahoa ein Mann auf seinem Balkon von einem durch die Luft geschleuderten Lavabrocken schwer verletzt. Die Lava habe den Mann am Schienbein getroffen und das Bein zertrümmert. Er habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.