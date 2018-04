Einen Kinderarzt zu finden , der ein ungeimpftes Kind kontinuierlich behandeln will, kann tatsächlich eine Herausforderung sein. Eine nicht repräsentative Befragung von MDR AKTUELL bei acht Leipziger Kinderärzten ergab, dass manche Praxen sich von vornherein als "Impfpraxen" verstehen und Kinder ohne Impfungen nicht als Patienten aufnehmen wollen.

So lange es sich nicht um einen Notfall oder eine akute Erkrankung handelt, sei das durchaus rechtens – sagt Kinderärztin Barbara Teichmann von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Grundsätzlich dürfe ein Arzt zwar keine Behandlung ablehnen, es gebe aber einige Ausnahmen, die das gestatteten. Eine davon sei, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gestört sei oder der Arzt das Gefühl habe, dass das Vertrauensverhältnis nicht herzustellen sei.

Wenn ich sage, ich möchte impfen, ich bin Verfechter der Impfstrategie, und ein Patient kommt, und sagt: ich möchte nie in meinem Leben geimpft werden, dann kann es zu keinem Vertrauensverhältnis kommen.

Barbare Teichmann handelt selbst nach diesem Grundsatz. Entscheiden sich die Eltern nach mehrmaligen Impfaufklärungen in ihrer Praxis trotzdem dazu, ihr Kind überhaupt nicht impfen zu lassen, empfiehlt sie ihnen einen anderen Arzt. Denn das könne sie nicht vertreten.

Ihrer Einschätzung zufolge handeln 95 Prozent der Kinderärzte in Sachsen so, da sie diejenigen seien, die die Kinderkrankheiten und deren Folgeerscheinungen, gegen die geimpft wird, am besten kennen.