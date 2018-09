Hamburg Kinder protestieren gegen Smartphone-Konsum der Eltern

In Hamburg sind am Sonnabend rund 70 Kinder mit ihren Eltern auf die Straße gegangen, um gegen den hohen Handy-Konsum der Erwachsenen zu protestieren.

Der siebenjährige Emil hatte die Demo initiiert. Bildrechte: dpa

Die Idee zu der Demonstration kam von einem Siebenjährigen, der davon genervt war, dass seine Eltern so viel Zeit mit dem Smartphone verbringen, statt mit ihm zu spielen. Seine - offenbar selbstkritische - Mutter hatte die Demo daraufhin offiziell angemeldet. Bei dem Marsch zum Schanzenviertel saß der Junge mit einem Megaphon auf den Schultern seines Vaters und rief Parolen wie: "Flugmodus an! Jetzt sind wir dran!"



Insgesamt nahmen nach Polizeiinformationen rund 150 Menschen teil.



Die Kinder trugen selbstgebastelte Schilder und Banner mit Sprüchen wie "Wir sind laut, weil ihr immer aufs Handy schaut", "Am Sandkasten bitte Handyfasten" oder "Chatte mit mir!". Die Polizei hielt den Teilnehmern mit Motorrädern und Mannschaftswagen den Weg frei. Ein Polizeisprecher sagte: "Wir nehmen die Kinder-Demo genauso ernst wie eine Veranstaltung von Erwachsenen." Die Route endete in einem Park mit Spielplatz.