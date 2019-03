Um Fotos von nackten Kleinkindern auf der Toilette oder beim Baden zu sehen, muss sich niemand in dubiosen Internet-Foren rumtreiben. Es reicht, wenn man bei Instagram danach sucht. Da sitzt zum Beispiel ein etwa 2-jähriges Mädchen oberkörperfrei auf der Toilette und grinst frech in die Kamera. Das verletzt die Privatsphäre, sagt die 29-Jährige Bloggerin Toyah Diebel. Sie startete eine Kampagne, die sensibilisieren soll.

"Dein Kind auch nicht" ist ebenfalls der Titel einer Website, auf der Toyah Diebel mit dem Schauspieler Jimmy Gonzalez Ochsenknecht Fotos veröffentlicht hat. Man sieht dort den Erwachsenen Ochsenknecht nackt, weinend oder mit Babybrei beschmiert. Also in persönlichen Situationen, die eigentlich Niemanden etwas angehen.

Auch rechtlich sind solche Fotos problematisch, sagt die Anwältin Carmen Peuker aus Halle. Grundsätzlich haben Eltern als Sorgeberechtigte zwar das Recht an der Persönlichkeit, und damit auch am Bild des Kindes –"Missbräuchlich ist es aber natürlich, wenn es die Ehre des Kindes verletzt. Also wenn man Babybilder ins Netz stellt, die das Kind menschenunwürdig darstellen." Was die Würde verletzt, müsste ein Gericht entscheiden. Doch wie so oft gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter.