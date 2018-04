In einem Massengrab im Norden von Peru haben Archäologen Knochenreste von mehr als 140 Kindern und 200 jungen Lamas gefunden. Es könnte sich um Überreste des größten Kinderopfer-Rituals der Welt handeln, heißt es in einem Beitrag der Zeitschrift "National Geographic" . Demnach wurden die Kinder vor rund 550 Jahren offensichtlich während einer Opfergabe der vorspanischen Kultur Chimú getötet.

Viele der gefundenen Skelette wiesen Schnitte am Brustbein auf. Das lässt den Forschern zufolge auf eine rituelle Praxis zur Entnahme des Herzens schließen. "Es handelt sich um eine Opfergabe in Form eines systematischen Rituals", zitierte die Zeitschrift John Verano von der Tulane University in den USA. Die amerikanischen Forscher haben zusammen mit Peruanischen Kollegen an der Ausgrabung gearbeitet.