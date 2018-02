Sozialgericht Dortmund Kinderschreie sind kein Arbeitsunfall für Erzieher

Kann ein Kinderschrei ins Erzieher-Ohr einen Hörschaden verursachen? Eine Erzieherin in Hamm behauptete, ja. Das Sozialgericht in Dortmund wies das zurück: Auch noch so lautes Kindergeschrei sei kein Arbeitsunfall.