Unicef-Bericht 2,6 Millionen Babys sterben im ersten Lebensmonat

Babys in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan haben die schlechtesten Überlebenschancen weltweit. Das berichtet das UN-Kinderhilfswerk Unicef. In Pakistan stirbt demnach eins von 22 Neugeborenen in seinem ersten Lebensmonat, in der Zentralafrikanischen Republik eins von 24 und in Afghanistan eins von 25. Jährlich sterben in diesem Lebenszeitraum laut Unicef weltweit 2,6 Millionen Babys, eine Million davon bereits am Tag ihrer Geburt.

Mehrzahl der Todesfälle wäre vermeidbar

Acht der zehn Länder, die in dem Unicef-Ranking am schlechtesten abschneiden, liegen südlich der Sahara in Afrika. Darunter sind Somalia, die in Südafrika gelegene Enklave Lesotho sowie die westafrikanischen Staaten Guinea-Bissau, Mali und die Elfenbeinküste. Vor allem Armut und Konflikte führen dazu, dass schwangere Frauen dort gesundheitlich schlechter betreut werden als Schwangere in Industrieländern.

In Deutschland stirbt trotz guter Versorgung mit Hebammen und Geburtsstationen eines von 435 Neugeborenen im ersten Monat. Bildrechte: dpa Hauptursachen für den Tod von Neugeborenen sind laut Unicef Frühgeburt und Probleme bei der Geburt selbst, Lungen- und Hirnhautentzündungen sowie Sepsen, also Blutvergiftungen.



Die Mehrzahl der Todesfälle sei dabei vermeidbar, sagt Unicef-Direktorin Henrietta Fore. Im Bericht heißt es, Schwangere müssten von ausgebildeten Hebammen betreut werden, wichtig seien zudem die Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln und sauberem Wasser, Stillen und Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt sowie gute Ernährung.

Wir wissen, dass wir die meisten dieser Babys durch erschwingliche und gute Lösungen retten können. Henrietta Fore | Unicef-Direktorin

Deutschland auf Platz 12