Der katholische Kindergarten St. Martin in Dormagen, der wegen anonymisierter Erinnerungsfotos in die Schlagzeilen geraten war, will das Schwärzen von Kindergesichtern in seinen Erinnerungsalben künftig unterlassen.

Welchen Anforderungen die Einwilligungen entsprechen müssten, sei bislang noch unklar, so Stelten weiter: "Drei Juristen, sechs Meinungen! Das macht uns im Moment richtig Probleme: Was gilt jetzt und was nicht?" So reiche es möglicherweise nicht aus, bei der Anmeldung eines Kindes eine generelle Erlaubnis für die Weitergabe von Fotos einzuholen. Einige Juristen würden hier die Auffassung vertreten, die Eltern stünden in dieser Situation zu sehr unter Druck, weil sie unbedingt den Kindergartenplatz bekommen wollten.