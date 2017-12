Sachsen-Anhalt Jeder fünfte Kleingarten steht leer

Peter Riebeseel blättert in einem Statistik-Ordner. Der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt sucht nach Zahlen, die die ganze Misere der Kleingartenvereine in Sachsen-Anhalt klarmachen. Dann stoppt er auf einer Seite. Ungenutzte Flächen an Kleingärten, in Prozent, Stand 2017. 50,35 Prozent steht da bei der Stadt Zeitz. Also, jede zweite Parzelle ist dort leer.



Im Schnitt ist jeder fünfte Kleingarten in Sachsen-Anhalt nicht mehr belegt. Oft ohne Aussicht auf Nachfolger.

Auch ein Abriss ist teuer

Wenn ein Kleingarten frei wird, müssten die Vereine dennoch der Form halber ein Jahr auf einen Nachpächter warten, sagt Riebeseel. Danach sollten die Parzellen eigentlich abgerissen werden. Denn die Verpächter wollten nicht, dass die Kleingärten lange brachliegen und zur Müllhalde werden. Doch die Abrisskosten würden die ehemaligen Pächter oft nicht bezahlen können. Am Ende bleibe es an den Kleingartenvereinen hängen. Doch die würden die Abrisskosten in den Ruin treiben, rechnet der Verbandspräsident vor.

"19.500 Parzellen sind leer. Würden wir die zurückbauen, und wir müssen sie zurückbauen, weil sie nicht nur kommunales Land sind, sondern von privat, Kirche und ähnlichem. Dann bräuchten wir für jede Parzelle zirka 4.000 Euro für Abriss und Entsorgung. Die können die Kleingärtner nicht aufbringen."

Was Politiker fordern

Jan Korte (Die Linke) Bildrechte: IMAGO Um die Insolvenz der betroffenen Vereinen zu verhindern, müsse der Staat einspringen, fordert Jan Korte, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Der Bund müsse ein gesondertes Förderprogramm für den Kleingartenabriss auflegen. Die Kriterien der Städtebauförderung würden für viele Kleingärten nicht greifen. Denn jede zweite Parzelle stehe nicht auf kommunalem Boden. Andererseits könnten die Kommunen oft nicht den nötigen finanziellen Eigenanteil für die Förderung aufbringen.

Korte will das Thema deshalb parteiübergreifend in Berlin anschieben. "Wir als Linke werden einen Antrag einbringen, einen Ausschuss im Bundestag für die strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland einzusetzen. Das wäre dann der optimale Ausschuss, um solche Fragen, die besonders Ostdeutschland betreffen, zu diskutieren. Und dann auch mit Abgeordneten, die da herkommen und sich dafür interessieren."

Wie Vereine sich selbst helfen

Auf die Politik setzt Andreas Dümmler schon lange nicht mehr. Der Vorsitzende der Gartenfreunde Mansfelder Land/Eisleben hat ebenfalls mit Leerstand zu kämpfen. Jeder dritte Kleingarten sei dort leer. Den Abriss organisiert Dümmler mit seinen Mitgliedern seit zwei Jahren in Eigenregie. Und zwar solidarisch. "Da sagten wir, liebe Leute, lasst uns einen Fonds gründen, wo jeder, der einen Garten hat, zwei Cent pro Quadratmeter reingibt. Das wird ein Rückbaufonds. Damit unterstützen wir solchen Vereine, die wirtschaftlich nicht in der Lage sind bzw. Leute, die finanziell nicht in der Lage sind, um den Rückbau zu betreiben."