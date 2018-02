Jedes Jahr steigt der Meeresspiegel etwas schneller. Diese dramatische Entwicklung hat eine US-Forschergruppe der University of Colorado untersucht. Während der Meeresspiegel seit 1993 jährlich im Durchschnitt im drei Millimeter anstieg, solle die Steigerung im Jahr 2100 demnach zehn Millimeter pro Jahr betragen. Der Grund für die Beschleunigung: das Abschmelzen der Eisschilde an den Polen und der Umstand, dass sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt.

Die Forschergruppe um Steve Nerem hatte für ihre Forschungen Satellitenmessungen ausgewertet. Demnach sei mit der Beschleunigung des Anstiegs zu rechnen. In der Konsequenz werde der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 mehr als doppelt so stark steigen, wie bislang angenommen. Der Durchschnittspegel soll Nerem zufolge dann 65 Zentimeter höher liegen als noch im Jahr 2005 - bislang war von 30 Zentimetern ausgegangen worden. Und das sei "eine vorsichtige Schätzung", so der Forscher.