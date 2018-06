Am Dienstagabend wurde der Mann in einem 15-stöckigen Hochhaus in Köln-Chorweiler festgenommen. Die Zeitungen meldeten, SEK-Beamte hätten die Wohnung des Tunesiers gestürmt. Auch seine Frau nahmen die Beamten in Gewahrsam. Für Berichte, wonach sich die Ehefrau am Mittwoch wieder auf freiem Fuß befand, gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.