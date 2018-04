Der Besuch von Emmanuel Marcron ist perfekt geplant und durchorganisiert. US-Präsident Trump fährt viel für seinen französischen Kollegen auf: Es gibt militärische Ehren, ein fürstliches Bankett, ein Baum wird gepflanzt. Doch schon die erste Begrüßung ist ein Fest für Körpersprache-Experten wie Silke Fritzsche:

Ich hatte sehr viel Freude, denn es war ein Ping Pong der Körpersprache. Silke Fritzsche, Expertin für Körpersprache

Trump ist zunächst offenbar ein wenig überrascht von den "Bisous" Macrons, den typisch französischen Begrüßungsküsschen. "Wir könnten einen Sportkommentator dransetzen. Das würde dann so klingen: Trump Hand auf Rücken, Macron kontert mit Gegenberührung am Arm, er hält eine Hand fest." Das fortwährende Händeschütteln wirkt ab und an leicht ungelenk, auch wie ein Ringen darum, wer die Oberhand behält.

Macron lächelt Trumps Machtdemonstration weg

Macron zuckt nicht vor Trumps plötzlicher Berührung zurück. Bildrechte: dpa Doch Macron, so die Expertin, habe Trump schon bei der Begrüßung gezeigt, dass er nicht einfach so um den Finger gewickelt werden könne. Der französische Präsident habe sich auf Trump eingestellt und diesen erfolgreich irritiert – was schließlich zu einer bereits viel diskutierten Szene führt:



Macron und Trump posieren für die Fotografen, Trump betont die großartige Beziehung zu Macron und wischt zum Beweis dafür mit dem rechten Zeigefinger ein kleines Schuppenstück vom Anzug Macrons. Sein Gast müsse nun mal perfekt aussehen, so Trump.

Trump befreit ihn von den angeblichen Schuppen an der Schulter, nahe der Halsschlagader. Evolutionsbiologisch versuchen wir, diese Stelle instinktiv zu schützen. Man zuckt oder geht ein kleines Stück zurück. Aber was macht Macron? Er lächelt. Silke Fritzsche, Expertin für Körpersprache

Das sei auch die einzige Möglichkeit gewesen, um in dieser Situation das Gesicht zu wahren.

Fritzsche hat weitere Sequenzen beobachtet, etwa als Trump über die neue Freundschaft spricht: "Macron leckt sich die Lippen, also er leckt diesen Satz weg. Er presst sehr oft die Lippen zusammen, was in der Körpersprache bedeutet: Hier geht nichts mehr raus und es kommt auch nichts mehr rein."

Macron handelt rational, Trump emotional