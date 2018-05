Wie der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, mitteilte, "soll es eine Ehrerbietung gegenüber den Opfern und den Überlebenden sein" und "ein Fortbildungskurs in Sachen Menschlichkeit". Die Anregung dazu war vom Musiker Marius Müller-Westernhagen gekommen.

Der Termin ist Heubner zufolge noch offen. Die "Bild"-Zeitung hatte über einen Besuch am 3. Juni berichtet. An dem Tag werden deutsche und polnische Jugendliche in Auschwitz den Mitarbeitern der Gedenkstätte auf dem Gelände helfen.