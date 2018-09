Grundsätzlich ist Falschfahren - also auf der Spur des Gegenverkehres fahren - eine Straftat. Doch Falschfahrer ist nicht gleich Falschfahrer, zumindest was die Strafen angeht, erklärt Christian Schröder. Der Professor für Strafrecht an der Universität Halle sagt:

Letztendlich ist weniger das objektive Geschehen der bestimmende Faktor für die Strafe, sondern die innere Einstellung des Täters zur Tat. Christian Schröder Strafrechtler, Martin-Luther-Universität Halle

Die kann sehr unterschiedlich sein. Denn häufig werden Autofahrer auch aus Versehen zum Falschfahrer. Als Ortsfremde, bei schlechter Sicht und unklarer Beschilderung kann es schnell passieren, eine Ausfahrt mit einer Einfahrt zu verwechseln. Doch aus Versehen oder nicht - eine Strafe droht so oder so, weiß Kristin Rettig vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Der Bußgeldkatalog weise tatsächlich eine Passage auf, sagt sie. "Der sieht 200 Euro Geldstrafe, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Kartei in Flensburg vor."

Strafrecht greift, wenn ein anderer getötet wird

Kommt es zu einem Personenschaden, stirbt vielleicht sogar ein Verkehrsteilnehmer - dann greift das Strafrecht. Hier entscheidet zunächst, wie sich der Falschfahrer verhalten hat, erklärt Schröder. "Wenn es in der Grenze von der leichten Fahrlässigkeit zur Leichtfertigkeit geht, man könnte auch sagen zur groben Fahrlässigkeit, dann rückt mit Paragraf 315c eine Vorschrift in den Mittelpunkt, die besagt: Wer entgegen der Fahrtrichtung fährt und das Ganze rücksichtslos macht, also mit einer etwas eigenmächtigen Gesinnung, sich über andere hinwegzusetzen, und dabei eine Gefahr für andere hervorruft, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft." In solchen Fällen könne auch das Fahrzeug als Tatwerkzeug anschließend eingezogen werden.

Die härteste Strafe erwartet aber den, der in suizidaler Absicht zum Falschfahrer wird, sich also auf diese Weise das Leben nehmen will, so Schröder:

Wenn er sein Ziel verfehlt - also etwa daneben fährt, die sich aufeinander zu bewegenden Geschwindigkeiten unterschätzt - von daher es nicht zur Kollision kommt, derjenige macht sich dann eines versuchten Tötungsdelikts strafbar. Gegebenenfalls geht es auch um versuchten Mord. Christian Schröder Strafrechtler, Martin-Luther-Universität Halle

Käme es zur Tötung eines anderen, dann wäre das ein vollendetes Tötungsdelikt. Bei Mord könne auch eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

Heimtücke und Wehrlosigkeit