Die Angebote sind vielfältig und Leipzigs Apotheken kreativ. Fragt man die Fußgänger in der Innenstadt, was sie bereits bei einem Einkauf in der Apotheke geschenkt bekommen haben, reicht die Fülle der Waren aus, um einen kleinen Kaufmannsladen zu befüllen. Von Taschentüchern über Tee und Kirschkernkissen bis hin zu Kondomen ist alles dabei.

Leipziger Apotheker kritisiert Kundengeschenke

Apotheker Holger Herold, Vorstandsmitglied der Apothekerkammer Sachsen, würde solche Kundengeschenke nie verteilen. Diese hätten nichts mit Apotheken und Gesundheitsversorgung zu tun, findet er.

Das ist, sagen wir mal, das Kaufen von Umsatz mit unlauteren Mitteln. Holger Herold, Vorstandsmitglied Apothekerkammer Sachsen

Holger Herold, Vorstandsmitglied der Sächsischen Landesapothekerkammer Bildrechte: dpa Klar, auch Herold gibt seinen Kunden mal etwas "zum Probieren", wie er sagt. Dafür gäbe es aber klare Bestimmungen und die stünden nun einmal im Heilmittelwerbegesetz. Ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel sei ja auch immer eine Fortsetzung der Therapie des Arztes.



Herold erklärt: "Die Situation, dass sich der Patient immer darauf verlassen kann, dass er jederzeit, in jeder Apotheke, ein verschreibungspflichtiges Mittel, zu jeder Zeit, zu den gleichen Konditionen bekommt, das ist ein so hohes Gut, da darf man nicht dran rütteln."

Geschenke dürften nie an verschreibungspflichtige Medikamente gekoppelt sein, sagt der Apotheker. Man dürfe den Kunden per Gesetz nur das mitgeben, was man auch in einen pharmazeutischen Zusammenhang bringen könne. Gratis-Brötchen wie bei der Apothekerin in Darmstadt gehören für ihn eindeutig nicht dazu.

Vertreiber testen Grenzen für Geschenke aus

Doch der Markt ist groß. Im Internet gibt es Vertreiber von Apotheker-Mitgiften, die den Pharmazeuten Geschäftsideen präsentieren. Brotbüchsen, Lineale, Fliegenklatschen – alles da. Letztere kann man nach Herolds Worten immer noch unter Hygieneartikeln fassen. "Sicherlich gibt es da im Einzelfall immer wieder Grenzen, die auch immer wieder ausgetestet werden. Deshalb gibt es ja auch immer wieder die Prozesse – so ist nun mal das tägliche Leben."