Die Krätze zeigt sich in der Regel als Hautausschlag. Bildrechte: IMAGO

Wie viele Menschen in Mitteldeutschland zurzeit an Krätze leiden, ist unklar. Zwar ist die Krankheit durch Ärzte meldepflichtig, allerdings nur, wenn sie häufiger oder in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kitas und Altenheimen auftritt.



Regional ist die Verbreitung sehr unterschiedlich: Eine Schule in Querfurt in Sachsen-Anhalt meldete vor wenigen Tagen gleich sechs Kinder mit Krätze. In der Stadt Leipzig dagegen sei die Krankheit zurzeit kaum verbreitet, sagt Dr. Ingrid Möller, Abteilungsleiterin im Gesundheitsamt. Im vergangenen Jahr hingegen zählte sie 40 Fälle, deutlich mehr als in den Vorjahren. "Die Dunkelziffer wird sehr viel höher sein, weil die Einzelfälle nicht meldepflichtig sind. Wir sehen aber, dass die Krätzefälle in den letzten Jahren zunehmen."