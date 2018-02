Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben immer mehr Geld auf der hohen Kante: Rund drei Milliarden Euro betrug der Überschuss der Kassen im vergangenen Jahr, fast doppelt so viel wie im Jahr 2016. Für viele Versicherte ist das eine gute Nachricht. Die meisten wünschen sich nun neue oder bessere Leistungen von den Krankenkassen, zum Beispiel für medizinische Hilfsmittel, homöopathische Medikamente oder schlicht die Abschaffung des Zusatzbeitrages für Versicherte.

Ob Leistungen nun neu übernommen oder verbessert werden können, dazu wollen sich die Krankenkassen noch nicht konkret äußern, ergaben Anfragen von MDR AKTUELL. Viele Krankenkassen investieren zurzeit vor allem in Zusatzangebote wie Sportkurse oder Online-Gesundheitskurse, um Versicherte zu gewinnen.

Der Spitzenverband der Krankenkassen, GKV, weist im Gespräch mit MDR AKTUELL zudem darauf hin, dass der Überschuss von drei Milliarden Euro zwar erfreulich sei. Doch insgesamt betrachtet sei das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ann Marini vom GKV sagt: "Wenn sie zum Beispiel die Ausgabenseite angucken: Alleine für Krebsmedikamente hat die gesetzliche Krankenversicherung 2016 5,8 Milliarden Euro ausgegeben, also sehr viel Geld. Und das ist nur ein kleiner Teilbereich im gesamten Paket Arzneimittel." Die Milliardensumme höre sich im ersten Moment nach sehr viel Geld an, große Sprünge könnten die Kassen damit aber nicht machen.

Verantwortlich für das Plus war den Krankenkassen zufolge die gute Konjunktur. Der Anteil der Beschäftigten ist hoch. Viele Arbeitnehmer zahlen in die Kassen ein. Deutschlands größte Krankenkasse, die Techniker, konnte laut "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" dadurch einen Überschuss von über einer halben Milliarde Euro verbuchen. Die Barmer kam auf 213 Millionen. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen AOK verzeichneten mit 1,45 Milliarden Euro den höchsten Überschuss.

Möglich wäre nun auch eine Senkung der Beiträge, doch das stellt Ann Marini vom GKV eher nicht in Aussicht: "Nur weil man feststellt, dass das Gesamtsystem gut dasteht, heißt das nicht, dass die einzelne Kasse Spielraum hat, sofort den Zusatzbeitragssatz zu senken. Also das wird jede Krankenkasse sich genau angucken."



Den Überschuss müssen Krankenkassen laut Gesetz als Reserven zurücklegen: Insgesamt, so schätzen Experten, sind die Rücklagen im vergangenen Jahr auf rund 28 Milliarden Euro gewachsen.