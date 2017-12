Die Behandlung von Krebserkrankungen ist einer der größten Kostenblöcke im Gesundheitssystem. Sie kostet die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland pro Jahr 15 Milliarden Euro. Die Ausgaben nehmen Jahr für Jahr zu. Ein Grund ist die immer älter werdende Gesellschaft, in der auch immer mehr Menschen an Krebs erkranken.

Ein anderer Grund: Die Medikamente werden immer teurer, sehr zum Ärger der Krankenkassen. Ein Beispiel: Eine durchschnittliche Therapie mit dem Leukämie-Medikament Nilotinib kostet pro Patient zurzeit rund 40.000 Euro. Vor sechs Jahren waren es noch 32.000 Euro – eine Steigerung um 25 Prozent.

Krankenkassen schlagen Alarm

Warum viele Medikamente teuer werden, lässt sich medizinisch oftmals nicht erklären, so der Direktor der Apotheke der Universitätsklinik Leipzig, Dr. Roberto Frontini: "Die Begründung der Firmen, die Entwicklungskosten seien so groß, ist nur bedingt da. Die Entwicklung des Medikaments selbst wurde an Universitäten gemacht. Also staatlich geförderte Einheiten. Die Firma hat nur das gekauft und behauptet, die Entwicklungskosten sei so enorm. Das stimmt schlichtweg nicht."

Die gesetzlichen Krankenkassen schlagen Alarm. Die Barmer teilt mit, die eigenen Ausgaben für Krebsmedikamente hätten sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Dr. Carsten Telschow vom Wissenschaftlichen Institut der AOK erklärt, im vergangenen Jahr seien in der Krankenkasse die Kosten für Krebsmedikamente auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen.

Telschow sagt: "Das ist eine Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr von fast 14 Prozent, wogegen die Menge nur um zwei Prozent zugenommen hat. Also das deutet schon darauf hin, dass immer mehr teurere Arzneimittel verordnet worden sind."

Industrie verweist auf gestiegene Lebenserwartung

Die Pharmafirmen rechtfertigen sich, indem sie auf Statistiken des Robert-Koch-Instituts verweisen. Demnach verbesserte sich in den letzten Jahren die Überlebensrate bei Krebs und die Lebenserwartung der Patienten stieg.

Dr. Norbert Gerbsch vom Bundesverband der Pharmaindustrie sagt: "Wir sehen, dass Arzneimittel mit neuen Wirkprinzipien auf den Markt kommen und dadurch eine hohe Zielgenauigkeit erreichen, dass Arzneimittel so entwickelt werden, dass sie auf immer kleinere Gruppen von Menschen passgenau entwickelt sind. Und damit treffen natürlich die Entwicklungskosten auf kleinere Patientenzahlen und das führt unterm Strich zu höheren Preisen."

Dass es dennoch preiswerter geht, zeigt ein Blick ins Ausland. In Österreich und den Niederlanden zum Beispiel sind Arzneimittel im Schnitt 20 Prozent preiswerter, zeigen Verleiche der Krankenkassen. Das liegt daran, dass in Deutschland die Firmen im ersten Jahr nach der Zulassung verlangen können, was sie wollen.

Am Ende stehen höhere Beiträge

Carsten Telschow von der AOK findet: "Das heißt, da haben wir halt schon eine Kostenbelastung, dadurch dass die Hersteller eben diese freie Preisbildung im ersten Jahr offensichtlich sehr gut ausnutzen zu ihren Gunsten. Und da wäre schon zu überlegen, ob man diese Regelung nicht modifiziert und da für die Zukunft diese Kostenbelastung für die Krankenkassen doch deutlich senken könnte."