Pharma-Skandal Auch mitteldeutsche Apotheken mit gestohlenen Medikamenten beliefert

Nicht nur für viele Patienten ist es ein großer Vertrauensverlust - mit den gleichen Worten bewertet auch das Jenaer Unternehmen Medipolis den Skandal um die Firma Lunapharm. Neben drei Apotheken in Schkeuditz, Lostau bei Magdeburg und Ellefeld im Vogtland ist auch Medipolis direkt betroffen. Das Unternehmen, eine Apotheke mit angeschlossenem Herstellbetrieb, bestätigt schriftlich, im Januar 2017 insgesamt viermal das Krebsmedikament "Alimta" von Lunapharm erhalten zu haben:

"Lunapharm war im Rahmen der Lieferantenqualifizierung vollkommen unauffällig. Es lagen alle Behördengenehmigungen vor, sodass es sich aus Unternehmenssicht um einen seriösen Anbieter handelte. Auch beim Wareneingang wurden die Produkte damals hinsichtlich der Qualität bewertet und keine Auffälligkeiten festgestellt", heißt es dort.

Fälschungen rechtzeitig entdecken

Mathias Arnold aus Halle kann das verstehen. Der Vorsitzende des Apothekerverbands Sachsen-Anhalt erklärt, was er und seine Berufskollegen seiner Ansicht nach leisten können und was nicht, wenn es darum geht, Fälschungen herauszufinden. "Da braucht es spezialisierte Labore, die kann ein Apotheker nicht vorhalten. Aber wir schauen uns jeden Tag Fertigarzneimittel an, ob sie den Verdacht für eine Fälschung bieten, zum Beispiel, weil Beipackzettel schlecht gedruckt sind, weil Namen nicht richtig geschrieben sind."

Behörden müssen Betroffene informieren

Viel zu tun haben jetzt die Landesbehörden. So seien etwa in den zwei sächsischen Apotheken die Arzneimittel bereits an Patienten abgegeben und sehr wahrscheinlich angewendet worden, teilte das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage von MDR AKTUELL mit. Die zuständigen Beamten müssen nun zurückverfolgen, wer die Medikamente verschrieben hat. Daraufhin informieren sie die betroffenen Ärzte und Patienten. Für weitergehende politische Schritte sieht das Haus von Ministerin Barbara Klepsch keinen Anlass. Schriftlich heißt es:

Die Meldewege der behördlichen Arzneimittelüberwachung sind geeignet, sicherzustellen, dass beim Bekanntwerden von Arzneimittelfälschungen sofort die Auslieferung an Patienten gestoppt wird. […] Dass Meldungen in Sachsen nicht weiterverfolgt würden, ist auszuschließen. Sächsisches Sozialministerium in Dresden

Re-Importe in der Kritik

Für Apotheker Mathias Arnold aus Halle gibt es dagegen sehr wohl etwas, das die Politik tun könne. Er kritisiert die sogenannten Re-Importe: Medikamente, die zwar in Deutschland produziert, aber im Ausland angekauft werden, weil sie dort deutlich günstiger sind. Mindestens fünf Prozent der Präparate in deutschen Apotheken müssen laut Gesetz Re-Importe sein. Für Mathias Arnold ein kritischer Punkt. "Die Arzneimittel gehen durch sehr viele Hände, da sind viele Zwischenhändler. Da ist immer die Gefahr, dass Fälschungen von Arzneimitteln, aber auch Fälschungen von Lieferpapieren vorkommen. Das birgt die Gefahr, dass sie in unserem Markt ankommen und letztlich Patienten gefährden."

Wie gefährlich die gestohlenen Medikamente aus Griechenland waren, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Es ist zu befürchten, dass viele Präparate schlecht gekühlt wurden. Dadurch können sich die Wirkstoffe entscheidend verändern.