Zahnärzte schlagen Alarm Immer mehr "Kreidezähne" bei Kindern

Hauptinhalt

Zahnärzte in Deutschland sorgen sich um die Zähne von Kindern. Das Problem ist ausnahmsweise nicht die Karies, sondern eine neue Zahnschmelz-Erkrankung: sogenannte Kreidezähne. Was genau heißt das, wo kommt das plötzlich her und was können Sie dagegen tun?

von Tim Diekmann, ARD-Hauptstadtstudio