Vor der Küste Norwegens ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten. Das Schiff mit 1.300 Menschen an Bord habe ein Motorproblem, teilte die norwegische Polizei mit. Gegen 14 Uhr sei der Notruf des Kapitäns eingegangen. Das Schiff müsse nun evakuiert werden, da es bei starkem Sturm, Schnee und Hagel auf die Küste zutreiben könne.

Der norwegische Fernsehsender NRK zeigte Aufnahmen, in denen zu sehen war, wie die "Viking Sky" in starkem Wellengang vor der Hustadvika-Küste trieb. Das Schiff schwankte dabei heftig von der einen Seite zur anderen. Die Gewässer südlich der Stadt Kristiansund gelten als einer der gefährlichsten Abschnitte der norwegischen Küste. Dort haben sich bereits mehrere Schiffsunglücke ereignet.



Die norwegische Küstenwache richtete einen Krisenstab ein. Auf den Bildern des TV-Senders waren Hubschrauber zu sehen, die bei der Evakuierung helfen sollten. Nach Angaben der Behörden seien bereits rund hundert Passagiere in Sicherheit gebracht worden. Drei Frachtschiffe in der Nähe seien auf dem Weg in das Gebiet, um Passagiere aufzunehmen, oder um beim Abschleppen zu helfen. Wegen des schweren Sturms können offenbar die Rettungsboote des Kreuzfahrtschiffes nicht genutzt werden.