Es geht natürlich nur um richtige Küsse. Romantische Küsse. Bruderküsse oder Karnevals-Bützchen interessieren Dr. Viktor Müller nicht. Müller ist Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. In einem Experiment hat er 30 Paare sich küssen lassen. In einer Kabine. Mit jeweils einer Gelhaube auf dem Kopf, die die Gehirnaktivität misst, sowie Sensoren an den Lippen und auf der Brust.

Gleichschaltung im Kopf

Damit alles wissenschaftlich sauber ist, gab es drei Küsse: einen auf die eigene Hand, einen romantischen Kuss und einen romantischen Kuss, während die Verliebten eine Rechenaufgabe lösen sollten. Das Resultat erklärt Müller so: "Das wichtigste Ergebnis war, dass während des Küssens eine sehr starke Synchronisation sowohl innerhalb als auch zwischen den Gehirnen festgestellt werden konnte. Diese Synchronisation, besonders zwischen den Gehirnen, war viel stärker beim romantischen Küssen als bei Küssen der eigenen Hand."

Wer sich küsst, dessen Gehirn gleicht sich also mit dem seines Partners an. Und nicht nur das. "Das bedeutet, je stärker die Kopplung zwischen den Gehirnen, umso zufriedener sind die Probanden mit ihrem Küssen", sagt Müller. Macht Küssen also glücklich? Der Wissenschaftler lacht und sagt:

Man kann sich glücklich küssen, dazu braucht man synchronisierte Gehirne. Dr. Viktor Müller | Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

Dass sich Menschen nicht nur glücklich küssen, sondern so auch den richtigen Partner finden können, glaubt Remco Kort. Er ist Mikrobiologe an der Freien Universität Amsterdam. Er ist zwar gerade in Uganda, wo er hilft, Joghurt zu produzieren – aber in seinem Kuss-Experiment ging es vor allem um Spucke. "Ich habe eine Studie mit Paaren gemacht, die sich geküsst haben und dabei die orale Mikrobiota verglichen, also alle Bakterien im Mund. Dabei kam heraus, dass Partner eine sehr ähnliche Komposition der Bakterien im Mund haben. Und wenn man auf die Zahl der übertragenen Bakterien schaut: Das sind durchschnittlich 80 Millionen."

Partnerschaftstest oder riskantes Vergnügen?

Kort denkt, dass Küssen evolutionär gesehen weniger sexuell erregen sollte. Vielmehr bewerten erste Zungenküsse den Partner. Eine Probe chemischer Geschmackssignale in der Spucke. So schmeckt der Mensch, ob der Partner passt und er bei ihm bleiben kann, glauben Evolutionsbiologen.

Hat das Küssen sicherer gemacht: Zähneputzen. Bildrechte: IMAGO Falsch, sagen dagegen Anthropologen. Denn gerade wegen der Mundbakterien war Küssen in der Menschheitsgeschichte sehr lange eine gefährliche Sache, erklärt Prof. William Jankowiak von der Uni Nevada in Las Vegas: "Ganz wenige Menschen haben da geküsst. Weil der Mund ein sehr gefährliche Ort ist. Vor allem in einer Zeit ohne Mundhygiene, Zahnbürsten und Zahnpasta. Früher hat auf dem Land niemand geküsst. Es entwickelte sich in den Städten unter den kulturellen Eliten, die sich Müßiggang und Vergnügen leisten konnten. Denken Sie an das antike Rom, Ägypten, China und Japan."