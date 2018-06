Das Festivalgelände in Trenton wurde nach der Attacke geräumt.

Das Festivalgelände in Trenton wurde nach der Attacke geräumt. Bildrechte: dpa

New Jersey Ein Toter und mehrere Verletzte bei Schießerei auf Kunstfestival

In den USA gibt es einen neuen Fall von Waffengewalt: Bei einem Kunstfestival in New Jersey haben mehrere Menschen auf Besucher geschossen. Es gibt mehr als 20 Verletzte. Einer der Tatverdächtigen ist tot.