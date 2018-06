Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre hat im historischen Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow ein Feuer gewütet. Der 2014 schon einmal massiv beschädigte und anschließend mit Millioneninvestitionen wieder hergerichtete Sandsteinbau ging in der Nacht zum Samstag erneut in Flammen auf. Selbst ein Großaufgebot konnte die Lage nach Angaben der Feuerwehr bis zum Morgen nicht unter Kontrolle bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.