Überschattet von der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien begehen Kurden in der südosttürkischen Metropole Diyarbakir ihr zentrales Neujahrs- und Frühlingsfest Newroz. Mehr als 100.000 Besucher würden erwartet, sagte der Abgeordnete der pro-kurdischen HDP, Ziya Pir, der Deutschen Presse-Agentur.

Die türkischen Behörden hätten die Veranstaltung genehmigt, erklärte Pir. Dessen Partei hatte die Feier mitorganisiert. Rund um das stark politisierte Fest eskalierte allerdings schon in früheren Jahren häufig die Gewalt: Verstärkt gab es Festnahmen in den kurdischen Gebieten. Kurdische Nationalisten nutzten den Anlass, um die Massen zu mobilisieren, und es kam teils zu Zusammenstößen mit vielen Toten.

In diesem Jahr sorgt besonders die Offensive von türkischem Militär und Freier Syrischer Armee im nordsyrischen Afrin für Verärgerung bei vielen Kurden. Laut Pir sind Kurden über Parteigrenzen hinweg gegen die Offensive, bei der am Sonntag die Stadt Afrin eingenommen wurde. Das sei nicht hinnehmbar, erklärte Pir.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zunächst eine Entspannung im Konflikt mit den Kurden angestrebt. In den vergangenen Jahren ging er jedoch zunehmend wieder in die Konfrontation. Mehrere HDP-Abgeordnete sitzen unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft. Erdogan wirft der Partei vor, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Ebenso rechtfertigt er den Militäreinsatz in Nordsyrien gegen die YPG mit dem Kampf gegen den Terrorismus.

Das Feuer spielt eine zentrale Rolle im kurdischen Frühjahrsfest Newroz - hier Fackelträger nahe der 500.000-Einwohner Stadt Dohuk im Irak. Bildrechte: dpa

Entsprechend programmatisch stehen die Feierlichkeiten in Diyarbakir unter dem Motto "Newroz ist Widerstand, es ist der Frühling der Völker gegen den Faschismus". Der Legende nach markiert das Fest das Ende der Schreckensherrschaft von König Dehak. Diesem wuchs aus jeder Schulter eine Schlange. Jedes Jahr ließ er zwei kurdische Jungen töten, um deren Hirne an die Schlangen zu verfüttern.



Zwei neuen Köchen im Palast gelang es aber schließlich, jeweils einen der beiden Jungen zu retten. Ein Schmied namens Kawa bildete diese Jungen heimlich zu Kriegern aus. An einem 20. März zog er mit der Truppe gegen den Palast und erschlug den Tyrannen. Zur Feier des Sieges entzündete Kawa auf den umliegenden Hügeln Feuer. Am folgenden Tag hielt der Frühling Einzug in die Welt.