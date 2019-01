Das Emmaus-Pflegeheim im Leipziger Osten. Suse Döring sitzt in ihrem Zimmer in der Kurzzeitpflege und blickt bedächtig auf das Schneetreiben vor ihrem Fenster. "Ich find's hier eigentlich sehr schön", sagt die 92-Jährige. "Na ja, der Ausblick ist nicht gerade umwerfend, aber man gewöhnt sich dran. Und ich habe alles, was ich brauche."

Lange Wartezeiten für Patienten

Seit Mitte Dezember lebt Döring nun schon in einem der zwölf Kurzzeitpflegezimmer. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam sie hierher. Bleiben wird sie wohl, bis ihre Töchter einen dauerhaften Heimplatz für sie gefunden haben.

Dass sie über die Feiertage untergekommen ist, war gar nicht so selbstverständlich, erklärt Heimleiter Mario Weise: "Gerade in der Urlaubszeit sind wir komplett ausgelastet. Da müssen sich Interessenten auch mal vier Monate vorher melden." Außerhalb der Urlaubszeit könne man mit einer Wartezeit von zwei Monaten rechnen.

Kurzzeitpflege lohnt nicht

Die zwölf Kurzzeitpflegeplätze im Emmaus gibt es, weil der Bau damals gefördert und dies an entsprechende Bedingungen geknüpft wurde. Vor einigen Jahren gab es in weiteren Einrichtungen des Trägers, den diakonischen Diensten Leipzig, noch weitere Plätze. Diese wurden aber in reguläre Pflegeplätze umgewandelt.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht rechne sich die Kurzzeitpflege für viele Einrichtungen einfach nicht, erklärt Weise. Denn die Plätze seien ja nie dauerhaft belegt. "Diese Lücken kriegt man halt nicht raus." Im Emmaus liege die Auslastung bei etwa 90 Prozent. "Aber man muss trotzdem hundert Prozent Personal vorhalten."

Zahlen belegen Platzmangel

Dass die Kurzzeitpflege unattraktiv ist, sieht man auch an den Zahlen. Während sich laut Statistischem Landesamt die Zahl der regulären Pflegeplätze in Sachsen zwischen 2001 und 2015 um fast 50 Prozent erhöht hat, ist die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze nicht einmal um zwei Prozent gewachsen.

Den daraus resultierenden Mangel bemerkt Annette Schwarz vom Krankenhaussozialdienst St. Elisabeth in Leipzig jeden Tag. Ihr Job ist es, den Patienten Plätze in der Kurzzeitpflege zu organisieren. In Leipzig gebe es davon definitiv zu wenig. Laut Schwarz ist es schwieriger, einen Kurzzeitplatz zu finden als einen Heimplatz.

Es gibt viele gute Heime, von denen wir uns wünschen würden, dass sie auch Kurzzeitpflege anbieten. Annette Schwarz, St. Elisabeth-Krankenhaus

Keine Veränderung in Sicht

Letzten Endes klappe es mit viel Telefoniererei immer, einen Platz zu finden, meint Schwarz. Allerdings müssten Patienten manchmal länger im Krankenhaus bleiben, bis es so weit sei. "Dafür, dass es eine Großstadt ist, sind wir immer noch gut bestückt. Im ländlichen Bereich ist das noch schwieriger. In den kleinen Städten Sachsens, Zwickau zum Beispiel, wird die Versorgung immer schwieriger."