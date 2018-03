Kraftwerk Lippendorf Lagerhallen brennen kontrolliert ab

Am Kraftwerk Lippendorf im Süden Leipzigs sind am Montagnachmittag drei Lagerhallen in Brand geraten. Die Polizei sprach von einem "erheblichen Ausmaß". In den Hallen sei gepresster Plastikmüll gelagert worden. Das Feuer drohte auf eine vierte Halle überzugreifen, es kam zu massiver Rauchentwicklung.