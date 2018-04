Das selbst gebaute U-Boot Madsens beim Auslaufen am 10. August.

Das selbst gebaute U-Boot Madsens beim Auslaufen am 10. August. Bildrechte: dpa

U-Bootbauer vor Gericht Lebenslange Haftrafe wegen Mordes an Journalistin

Der dänische U-Bootbauer Madsen muss wegen Mord an einer Journalistin voraussichtlich lebenslang hinter Gitter. In Schweden ist das gleichzusetzen mit einer Haftstrafe von rund 15 Jahren. Der 47-Jährige hatte im vergangenen Jahr eine Journalistin auf seinem U-Boot missbraucht, ermordet und dann zerstückelt, befanden die Richter. Madsen ging nach dem Urteil in Berufung.