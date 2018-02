Der Verurteilte lebte mit seiner Großmutter in diesem Haus in Müllrose. Bildrechte: dpa

Der Verurteilte stand bei den Taten unter Drogeneinfluss. Er ist wegen Raubes und Körperverletzung vorbestraft. Im Prozess hatte der Mann zugegeben, für den Tod der drei Menschen verantwortlich zu sein.



Der Mann war von seiner Großmutter in deren Wohnhaus in Müllrose im Oder-Spree-Kreis aufgenommen worden. Am 79. Geburtstag der Frau kam es zu einem Streit. Der Enkel schlug sie mit Fäusten und attackierte sie mit einem Küchenstuhl. Schließlich stach er mit einem Küchenmesser auf die Großmutter ein.