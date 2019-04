Die bayerische Molkerei Zott hat in sechs Bundesländern Sahnejoghurts aus dem Verkauf genommen, die für Allergiker gesundheitsschädlich sein können.

Bei den Sorten Erdbeere, Pfirsich-Maracuja, Amarena-Kirsch und Himbeere im 150-Gramm-Becher könnte Haselnuss, Pistazie, Mandel, Ei oder Weizengluten in den Joghurt gelangt sein, wie das Unternehmen mit Sitz in schwäbischen Mertingen in Bayern mitteilte.