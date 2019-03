Kerstin Barth ist vor zwei Jahren in Rente gegangen, mit 63. Trotzdem steht sie mittlerweile an einigen Nachmittagen wieder vor Fünft- und Sechstklässlern in der Helmholtz-Schule in Leipzig, um einen Keramikkurs zu geben. Hobby und Beruf gleichermaßen, sagt sie. Vor zwei Jahren, bei ihrem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Schuldienst, wurde sie von ihrer Schulleitung gefragt, wem man denn ihre Klasse "aufs Auge drücken" solle.



Ein Problem, vor dem viele Schulen stehen, sagt Roman Schulz, Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung. Es würde einfach nicht immer passen, dass Grundschullehrer genau dann in Pension gehen, wenn die vierte Klasse rum sei. Oder Oberschullehrer, wenn Schüler der neunten oder zehnten Klasse ihre Prüfung hätten. "Und da war es eine Überlegung, ob sie nicht noch ein oder zwei Jahre dranhängen", erklärt Schulz.