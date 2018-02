In der britischen Stadt Leicester sind am Sonntagabend bei einer schweren Explosion zwei Gebäude zerstört worden. Die Polizei sprach von einem "schweren Vorfall" und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden. "Alle Rettungskräfte" seien derzeit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Leicestershire Police auf Twitter. Den Rettungsdiensten zufolge wurden vier Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.