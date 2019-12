Es klingt und blinkt auf dem Weihnachtsmarkt in Halle. An einem Stand für weihnachtliche Deko-Artikel finden sich neben Weihnachtskugeln und Spieluhren auch unzählige Lichterketten in allen Farben und Formen- Verkäuferin Angelika Buchmann zählt auf:

Auf dem Weihnachtsmarkt in Halle werden, wie auf vielen anderen Märkten, Lichterketten verkauft. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

"Naja es gibt was, was flackert, was flimmert, wo Licht ausgeht, Licht angeht, dann gibt es klein Weihnachtsmänner, kleine Schneemänner. Kleine Elche, kleine Geschenkpakete. Es gibt allerhand!" Die Auswahl ist groß, genauso wie die Möglichkeiten, die Lichterketten zum Strahlen zu bringen: Steckdose, USB oder Batterie?



Buchmann kennt den Favoriten ihrer Kunden: "Also Lichterketten – jetzt wird viel gekauft, klein mit Batterie. Weil sie ja die Fenster schmücken wollen. Und überall ist ja keine Steckdose. Und in die Vase reinlegen und das wird sehr viel gekauft."