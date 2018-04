Der Discounter Lidl verkauft seit kurzem in ausgewählten Filialen in der Schweiz Cannabis. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden zwei Hanf-Produkte der Firma "The Botanicals" in den Handel aufgenommen. Es handle sich um Hanfblüten, die als Tabakersatz produziert wurden.

Die Blüten enthalten nach Angaben des Unternehmens nur sehr geringe Mengen des rauschauslösenden THC und einen hohen Anteil an Cannabidiol, das entkrampfend und entzündungshemmend wirken soll. Die Pflanzen würden in der Schweiz in Gewächshäusern und Indooranlagen ohne Zugabe von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffe angebaut.