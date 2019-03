Eine Abschaffung der Arzneimittel-Rabatte steht im Gesundheitsministerium offenbar nicht auf der Agenda. In dem vom zuständigen Minister Jens Spahn jüngst vorgelegten "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)" spielen die Rabattverträge weiter eine Rolle. Als Konsequenz aus dem Valsartan-Skandal sollen die Verträge künftig aber so ausgestaltet werden, dass keine Versorgungslücken mehr entstehen. Die Krankenkassen will Spahn so in die Mitverantwortung nehmen. Das Gesetz soll Mitte des Jahres in Kraft treten. Es muss noch durch den Bundesrat.