In den braunen Holzregalen der Lutherapotheke in Leipzig reihen sich Hustentropfen, Allergiemittel und Kopfschmerztabletten aneinander. Im Lager sieht es jedoch anders aus, erklärt Apotheker Holger Herold. "Ich habe 66 Positionen bestellt, 48 bekomme ich nicht, weil diese Arzneimittel vom Hersteller nicht lieferbar sind und der Großhandel mittlerweile ausverkauft ist." Lieferengpässe sind für Apotheken in ganz Mitteldeutschland Normalität. Mal gibt es zu wenig Augentropfen, mal zu wenig Impfstoff. Und durch die Grippewelle fehlt es zusätzlich an Medikamenten.