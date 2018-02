Rund 60.500 Lkws hat das Bundesamt im Jahr 2016 bundesweit so überprüft und dabei an knapp 8.000 Fahrzeugen Mängel festgestellt. Die Zahl der Kontrollen sei in etwa gleich geblieben. Am häufigsten müssen Lange und seine Kollegen feststellen, "dass defekte oder unzulässige Beleuchtung an den Fahrzeugen angebracht ist, häufig Reifenschäden und Mängel am Fahrwerk und an der Lenkung." Im Bundesdurchschnitt werden bei rund 16 Prozent der kontrollierten ausländischen Fahrzeuge Mängel festgestellt, an Fahrzeugen deutscher Speditionen passiert das nur halb so oft.