Auf den Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es viel zu wenig Parkplätze für LKW. Das geht aus Erhebungen der Verkehrsministerien beziehungsweise des ADAC hervor.

Danach fehlen in Sachsen rund 400 Stellflächen, in Sachsen-Anhalt sogar 700. Auch in Thüringen reichten die LKW-Parkplätze nicht aus, vor allem auf der A38.