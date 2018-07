Munition behindert Löscharbeiten

Wasserwerfer der Polizei bekämpfen Brandnester entlang der A9. Bildrechte: dpa Erschwerend kam für die Einsatzkräfte hinzu, dass das betroffene Waldgebiet mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg verseucht ist. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Löscharbeiten durch die Munition "massiv verlangsamt". Die Helfer mussten einen speziellen Löschpanzer einsetzen, um Schneisen in den brennenden Wald zu schlagen. Nach Angaben des brandenburgischen Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel hatte es zuvor Informationen über Detonationen in dem brennenden Waldstück gegeben.

Spezialpumpen gegen Löschwassermangel

In ihrem Kampf gegen die Flammen erhielten die Einsatzkräfte am Freitag auch Verstärkung durch Feuerwehrleute aus Magdeburg und Braunschweig. Diese rückten auf Bitten des Landes Brandenburg mit Spezialtechnik an. Mit Spezialpumpen und dazugehörigen speziellen Schläuchen pumpten sie pro Minute 8.000 Liter Wasser aus dem über vier Kilometer entfernten Schwielowsee in das betroffene Waldstück bei Beelitz. Auch Wasserwerfer und Hubschrauber wurden eingesetzt.

Feuer an Radfernweg gestoppt

Bis zu 50 Hektar in Flammen

Der Waldbrand südlich von Potsdam war am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte sich nach Behördenangaben auf einer Fläche von 40 bis 50 Hektar ausgedehnt. Aus Sicherheitsgründen wurden die Autobahn 9 und zwischenzeitlich auch Teile des Berliner Rings (A10) gesperrt, was zu langen Staus führte.