Unter Verdacht Lösen Herpes-Viren Depressionen aus?

Hauptinhalt

Viele denken bei Herpes an die juckenden und unschönen Bläschen, die plötzlich am Mund auftauchen und dann aber zum Glück nach ein paar Tagen wieder verschwinden. Allerdings ist Herpes leider viel mehr als das. Es gibt verschiedene Arten von Herpes-Viren. Ein Typ wird nun verdächtigt, weitreichende Folgen zu haben. Wissenschaftler stellen die Vermutung an, dass Herpes schuld sein könnte an schweren psychischen Erkrankungen.

von Mareike Wiemann, MDR AKTUELL