Ein Rudel Löwen hat in einem Naturreservat in Südafrika mehrere mutmaßliche Nashorn-Wilderer gefressen. Parkwächter des privaten Wildreservats Sibuya in der Provinz Ostkap entdeckten menschliche Knochen, Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Die Wilderer hatten es vermutlich auf Breitmaulnashörner abgesehen (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Das Wildtierreservat Sibuya ging wegen der Schuhe und Kleidungsfetzen von mindestens drei Wilderern aus, die es wohl auf Nashörner abgesehen hatten. Offenbar kamen sie versehentlich dem sechs Löwen starken Rudel in die Quere, wie Reservatsbesitzer Fox erklärte. Die Eindringlinge kamen demnach in der Nacht zum Montag in das Reservat. Hunde, die auf das Jagen von Wilderern spezialisiert sind, hätten noch in der Nacht angeschlagen.