Halt in Wittenberg verpasst Betrunkener Lokführer: GDL-Chef spricht von Einzelfall

Hauptinhalt

Ein stark betrunkener Lokführer ist am Dienstagabend auf frischer Tat in einem ICE ertappt worden. Passiert so etwas häufiger? MDR AKTUELL hat beim Chef der Lokführergewerkschaft nachgefragt.