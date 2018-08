Zum zweiten Mal innerhalb von elf Stunden ist die indonesische Insel Lombok am Sonntag (MESZ) von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Nachdem die beliebte Ferieninsel am Morgen zunächst von einem Beben der Stärke 6,3 erschüttert worden war, folgte etwa zehneinhalb Stunden später ein Erdbeben der Stärke 6,9.

Wie die US-Erdbebenwarte USGS am Sonntag mitteilte, lag das Epizentrum des zweiten Bebens 4,5 Kilometer südlich des Dorfes Belanting im Norden der Insel in einer Tiefe von 20 Kilometern. Auch das Epizentrum des ersten Bebens hatte sich nach Angaben der USGS südwestlich von Belanting befunden, allerdings in einer Tiefe von sieben Kilometern.