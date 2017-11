Lügendetektoren kennt jeder aus Krimis in Kino und Fernsehen, aus dem Bereich der Fiktion also. Doch lässt sich von Messwerten zu Atmung, Blutdruck und Puls tatsächlich ablesen, ob jemand die Wahrheit sagt? Ein Richter am Amtsgericht in Bautzen meint ja. Sein Urteil in einem Strafprozess wegen Kindesmissbrauchs hat deshalb Aufsehen erregt. Der Angeklagte hatte seine Unschuld beteuert, Aussage stand gegen Aussage. Die Gutachterin, die ihn einem Test mit dem Lügendetektor unterzog, kam zu dem Schluss, dass er nicht log. Der Mann wurde freigesprochen.