Nach der Gewalttat an einer Schule im nordrhein-westfälischen Lünen hat eine Untersuchungsrichterin Haftbefehl gegen den 15-jährigen Verdächtigen erlassen. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstag einen 14-jährigen Mitschüler ermordet zu haben.

Laut Aussage des mutmaßlichen Täters soll das Opfer die Mutter des mutmaßlichen Täters mehrfach provozierend angeschaut haben. Der 15-Jährige gab an, er sei dadurch derart gereizt worden, dass er seinen Mitschüler mit einem Messer in den Hals gestochen habe.

In Lünen versammelten sich am Mittwochmittag Schüler und Lehrer von Schulen der Stadt zu einer Schweigeminute. In der betroffenen Gesamtschule wurde ein Trauerraum eingerichtet und ein Kondolenzbuch ausgelegt. Auch im Lünener Rathaus konnten sich Menschen in ein Kondolenzbuch eintragen.