Nach dem Angriff auf Afrikaner im italienischen Macerata verdichten sich die Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat. Eine Durchsuchung bei dem 28-jährigen Tatverdächtigen habe unter anderem ein Exemplar von Hitlers "Mein Kampf" sowie ein Buch über Benito Mussolini zutage gefördert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Rechtsextremes Material bei Tatverdächtigem

Zudem hätten die Ermittler ein Magazin über die faschistische Jugend und Keltenkreuze, Symbole der Neonaziszene, gefunden. Die Computer des Mannes seien beschlagnahmt worden. Der 28-Jährige habe vergangenes Jahr auf kommunaler Ebene für die ausländerfeindliche Lega Nord kandidiert.

Das einzige Element, das die Verletzten miteinander verbindet, ist ihre Hautfarbe. Marco Minniti, italienischer Innenminister

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, ein schweres Blutbad aus rassistischen Motiven angerichtet zu haben. Nach der Vernehmung durch die Carabinieri sei der 28-Jährige am frühen Sonntagmorgen in die Strafvollzugsanstalt gebracht worden.

Ein Opfer noch in kritischem Zustand

Am Samstagmorgen war der Mann mit seinem Auto zwei Stunden lang durch das Zentrum der 40.000-Einwohner-Stadt in Mittelitalien gefahren. Dabei schoss er mit einer Pistole auf dunkelhäutige Afrikaner. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, einer der Verletzten sei bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ein weiterer Mann sei noch in einem kritischen Zustand, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Insgesamt waren fünf Männer und eine Frau angeschossen worden. Sie stammten aus Mali, Ghana, Nigeria und Gambia und lebten teils als Asylbewerber, teils schon seit langem in Italien.

Ministerpräsident ruft zu Besonnenheit auf

Mehreren Medienberichten zufolge nannte der 28-Jährige die Ermordung einer 18-jährigen Italienerin als Auslöser für seine Tat. Die zerstückelte Leiche der Frau war am Mittwoch in Macerata entdeckt worden. Als Tatverdächtiger wurde in diesem Fall ein nigerianischer Asylbewerber und Drogendealer festgenommen.

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni rief nun die Italiener auf, zusammenzuhalten. Hass und Gewalt dürften die Nation nicht spalten. Zudem warnte er nach der Tat von Samstag davor, diese zu Wahlkampfzwecken zu instrumentalisieren.