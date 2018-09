Der wegen Mordes verurteilte dänische Erfinder Peter Madsen ist mit seiner Berufungsklage gescheitert. Ein Gericht in Kopenhagen bestätigte am Mittwoch die lebenslange Haft für ihn. Madsen hatte eine Begrenzung der Strafe erreichen wollen. Den Schuldspruch hatte er akzeptiert, den Mord aber nie zugegeben.

Nach Ansicht der Gerichte hat er die 30 Jahre alte schwedische Journalistin Kim Wall vor mehr als einem Jahr in seinem selbst gebauten U-Boot gefoltert, sexuell missbraucht und ermordet, sie dann zerstückelt und über Bord geworfen.

Peter Madsen in seinem U-Boot Bildrechte: IMAGO Dafür war der heute 47 Jahre alte Mann im April 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Diese ist in Dänemark nicht zeitlich begrenzt. Gleichwohl kann nach zwölf Jahren erstmals eine Entlassung beantragt werden. Die durchschnittliche Haftdauer in Dänemark liegt bei etwa 16 Jahren. Es gibt aber auch zu Lebenslang verurteilte Straftäter, die inzwischen seit 30 Jahren einsitzen.



Madsens Anwältin hatte eine Verkürzung der Haft auf 14 bis 16 Jahre gefordert. Sie argumentierte, dass andere Mord-Urteile keine so harte Strafe aussprachen. Der Staatsanwalt bezeichnete Madsen jedoch als "zynischen, perversen und berechnenden Sexualmörder". Vom Berufungsgericht hieß es nun, Madsen habe sich als besonders rücksichtslos erwiesen, als er die Leiche zerstückelte.

Immer neue Versionen der Tat

Kim Wall war am 11. August 2017 abends von Madsen überraschend zu einer Tour mit seinem U-Boot "Nautilus" eingeladen worden. Sie ging an Bord, da sie eine Reportage über ihn schreiben wollte. Was dann geschah, ist unklar.

Madsen versenkte sein Boot und wurde gerettet. Er gab dann an, die Frau abgesetzt zu haben. Erst als Körperteile angeschwemmt worden waren, erklärte er, ihr sei eine Luke auf den Kopf gefallen. Ihr Schädel wies aber keine solchen Verletzungen auf. So räumte Madsen also ein, dass er ihre Leiche zerteilt und mit Gewichten beschwert über Bord geworfen habe. Dass er sie tötete, bestreitet er bis heute. Ihren Tod erklärt er mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Gerichtsmediziner erklärten, dass Wall wohl durch Strangulierung oder einen Schnitt durch die Kehle getötet wurde. Genauere Feststellungen seien wegen des Zustands der Leiche unmöglich.